Президент «Сьона»: Миранчук сможет уйти, если найдется клуб, который выплатит отступные

Президентвысказался о будущем в команде российского полузащитника

«Давайте закончим чемпионат, а уже потом будем обсуждать будущее Антона в команде. У нас семь очков преимущества над командой, которая напрямую вылетает из лиги, и разница мячей лучше. Осталось три матча, поэтому сначала давайте постараемся набрать те два очка, которые нам нужны, прежде чем говорить об этом.

Первая лига — не уровень Антона? У него предусмотрена клаусула на выход. Если его агент найдет клуб, который ее выплатит, игрок сможет уйти. Так и было изначально оговорено, и "Сьон" был бы рад дать Антону шанс перейти в более крупную команду», — приводит слова Константина Sport24.

Действующий контракт Миранчука со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года. Ранее он выступал за «Локомотив».