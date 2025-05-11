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    «Челси»«Ньюкасл» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    Президент «Сьона»: Миранчук сможет уйти, если найдется клуб, который выплатит отступные

    Футбол Футбол России Сьон
    Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о будущем в команде российского полузащитника Антона Миранчука.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Давайте закончим чемпионат, а уже потом будем обсуждать будущее Антона в команде. У нас семь очков преимущества над командой, которая напрямую вылетает из лиги, и разница мячей лучше. Осталось три матча, поэтому сначала давайте постараемся набрать те два очка, которые нам нужны, прежде чем говорить об этом.

    Первая лига — не уровень Антона? У него предусмотрена клаусула на выход. Если его агент найдет клуб, который ее выплатит, игрок сможет уйти. Так и было изначально оговорено, и "Сьон" был бы рад дать Антону шанс перейти в более крупную команду», — приводит слова Константина Sport24.

    Действующий контракт Миранчука со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года. Ранее он выступал за «Локомотив».

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