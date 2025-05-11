«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ

В 36-м туре английской Премьер-лиге в центральном матчеупустил победу в матче с

На 20-й минуте Коди Гакпо вывел хозяев вперед после точной передачи Энди Робертсона.

Через минуту Луис Диас удвоил преимущество «Ливерпуля», ему ассистировал Доминик Собослаи.

Сразу после перерыва «Арсенал» отыграл один мяч после гола Габриэля Мартинелли.

На 70-й минуте канониры сравняли счет после точного удара Микеля Мерино.

Через 9 минут автор второго гола гостей получил вторую желтую карточку и покинул поле.

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