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    «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ

    «Ливерпуль» — «Арсенал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В 36-м туре английской Премьер-лиге в центральном матче «Ливерпуль» упустил победу в матче с «Арсеналом».

    Луис Диас
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    Луис Диас

    На 20-й минуте Коди Гакпо вывел хозяев вперед после точной передачи Энди Робертсона.

    Через минуту Луис Диас удвоил преимущество «Ливерпуля», ему ассистировал Доминик Собослаи.

    Сразу после перерыва «Арсенал» отыграл один мяч после гола Габриэля Мартинелли.

    На 70-й минуте канониры сравняли счет после точного удара Микеля Мерино.

    Через 9 минут автор второго гола гостей получил вторую желтую карточку и покинул поле.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Арсенал Лондон 2:2
    Голы: 1:0 Коди Матес Гакпо (20'), 2:0 Луис Диас (21'), 2:1 Габриэл Мартинелли (47'), 2:2 Микель Мерино (70') Ливерпуль: Алисон, Конор Брэдли (Трент Александер-Арнольд, 67'), Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Кёртис Джонс (Алексис Мак Аллистер, 66'), Райан Гравенберх (Харви Эллиотт, 83'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Луис Диас (Диогу Жота, 79'), Коди Матес Гакпо (Дарвин Нуньес, 66') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Якуб Кивёр, Вильям Салиба, Бен Уайт (Риккардо Калафьори, 78'), Букайо Сака (Александр Зинченко, 88'), Микель Мерино, Томас Парти, Мартин Эдегор, Майлс Льюис-Скелли, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард (Киран Тирни, 78') Предупреждения: Микель Мерино (34'), Майлс Льюис-Скелли (43'), Конор Брэдли (60'), Микель Мерино (79')

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