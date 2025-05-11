Агенты Бруну Фернандеша провели встречу с руководством «Аль-Хиляля»

Представители хавбека «Манчестер Юнайтед»встретились с президентом «Аль-Хиляля». Об этом сообщил инсайдер Саша Тавольери.

На встрече в Лондоне бен Нафель представил проект саудовского клуба, а также предложил трехлетний контракт для 30-летнего игрока.

Фернандеш мог бы согласиться на переход. Бруну хочет получать 30-35 млн евро в год, но стороны пока не смогли договориться.

В нынешнем сезоне Фернандеш сыграл 53 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и сделал 19 ассистов. Футболист играет за манкунианцев с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 55 млн евро.