«Боруссия» Д уверенно обыграла в гостях «Байер»

В матче 33-го тура леверкузенскийпотерпел неожиданное поражение от дортмундскойсо счетом 2:4.

На 31-й минуте Джереми Фримпонг с передачи Флориана Вирца вывел «фармацевтов» вперед, после чего забивали в этом матче только гости.

На 33-й минуте счет сравнял Юлиан Брандт, через 10 минут «шмелей» вывел вперед Юлиан Рюэрсон, а во втором тайме отличились Карим Адейеми и Серу Гирасси.

Лишь в компенсированное время Йонас Хофманн сократил счет в матче.

Календарь и таблица Бундеслиги

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Боруссия Д 1:4 Голы: 1:0 Жереми Фримпонг (30'), 1:1 Юлиан Брандт (33'), 1:2 Юлиан Рюэрсон (43'), 1:3 Карим Адейеми (73'), 1:4 Серу Гирасси (77') Байер: Лукаш Градецки, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Пьеро Инкапье (Артур, 78'), Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо, Роберт Андрих (Эксекиэль Паласиос, 66'), Гранит Джака (Алейш Гарсия, 78'), Амин Адли (Патрик Шик, 59'), Флориан Вирц, Нейтан Телла (Йонас Хофман, 59') Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон (Ян Коуту, 87'), Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Никлас Зюле, Карим Адейеми (Эмре Джан, 74'), Феликс Нмеча (Марсель Забитцер, 46'), Паскаль Грос (Салих Озкан, 82'), Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Джейми Байно-Гиттенс, 87') Предупреждения: Паскаль Грос (23'), Феликс Нмеча (45 + 2')

«Байер» останется вторым в любом случае в таблице, сейчас у него 68 очков. «Боруссия» Д с 54 очками идет пятой и ведет борьбу за попадание в ЛЧ.