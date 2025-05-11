Абдулкадыров: ЦСКА будет доволен самым высоким местом в таблице

Защитник ЦСКАнадеется, что армейцы займут высокое место по итогам текущего сезона.

В субботу ЦСКА одолел «Краснодар» со счетом 1:0 в домашнем матче чемпионата России. 20‑летний Абдулкадыров вышел на замену на 62‑й минуте.

«Эмоции от победы положительные, это очень приятно. Мы выполнили установку тренера, давили, прессинговали и много атаковали, нагружали в штрафной. Также сыграли надежно в обороне.

Каким местом в таблице буду доволен? Самым высоким. Первым, конечно, кто им не будет доволен?» — сказал Абдулкадыров «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА идет 3-м в таблице РПЛ. Клуб записал в актив 55 очков.