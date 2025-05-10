«Оренбург» — «Химки»: стартовые составы на матч 28‑го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на игру 28-го тура РПЛ между «Оренбургом» и подмосковными «Химками».

Стартовый состав «Оренбурга»: Николай Сысуев (вратарь), Андрей Малых, Георгий Зотов, Алексей Татаев, Данила Прохин, Артем Касимов, Дмитрий Рыбчинский, Иван Башич, Максим Савельев, Брайан Мансилья, Эмирджан Гюрлюк.

Стартовый состав «Химок»: Никита Кокарев (вратарь), Георгий Джикия, Александр Филин, Данил Степанов, Дани Фернандес, Зелимхан Бакаев, Илья Берковский, Лукас Вера, Аларди Корредера, Роберт Мехия, Антон Заболотный.

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Игра начнется в 14:30 по московскому времени и пройдет в Оренбурге. Прогноз можно посмотреть тут.