«Ренн» не намерен продлевать контракт с чемпионом мира 2018 года

Вратарь французского «Ренна»летом покинет клуб в качестве свободного агента, сообщает главное издание страны L'Equipe.

Бретонцы не намерены продлевать соглашение с 40-летним голкипером, который потерял место в основе после прихода зимой Бриса Самба.

Всего в этом сезоне за «Ренн» Манданда сыграл 17 матчей и пропустил в них 23 гола. За команду он выступает с 2022 года. Также в карьере вратаря были «Марсель», «Кристал Пэлас» и «Гавр».

В этом сезоне Манданда сыграл в 17 матчах во всех турнирах и пропустил 23 гола. В 6 встречах он отыграл на ноль.

Календарь и таблица Лиги 1

В составе сборной Франции Манданда сыграл 35 матчей и пропустил 33 гола. С национальной командой он стал чемпионом мира 2018 года, выиграл серебро ЧМ-2022 и Евро-2020.