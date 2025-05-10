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    «Ренн» не намерен продлевать контракт с чемпионом мира 2018 года

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Ренн
    Вратарь французского «Ренна» Стив Манданда летом покинет клуб в качестве свободного агента, сообщает главное издание страны L'Equipe.

    Стив Манданда
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    Стив Манданда

    Бретонцы не намерены продлевать соглашение с 40-летним голкипером, который потерял место в основе после прихода зимой Бриса Самба.

    Всего в этом сезоне за «Ренн» Манданда сыграл 17 матчей и пропустил в них 23 гола. За команду он выступает с 2022 года. Также в карьере вратаря были «Марсель», «Кристал Пэлас» и «Гавр».

    В этом сезоне Манданда сыграл в 17 матчах во всех турнирах и пропустил 23 гола. В 6 встречах он отыграл на ноль.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В составе сборной Франции Манданда сыграл 35 матчей и пропустил 33 гола. С национальной командой он стал чемпионом мира 2018 года, выиграл серебро ЧМ-2022 и Евро-2020.

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