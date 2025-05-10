«Вильярреал» добыл победу в концовке матча против «Жироны»

В матче 35-го тура чемпионата Испаниина своём поле уступиласо счётом 0:1.

Обе команды начали встречу осторожно, делая ставку на плотную игру в центре поля. В первом тайме «Вильярреал» выглядел немного острее, но до перерыва голов зрители не увидели.

Во втором тайме игра стала более открытой. Хозяева активизировались, но не смогли реализовать свои шансы. Решающий эпизод произошёл на 89-й минуте: Карл Этта-Эйонг, вышедший на замену, замкнул передачу Альфонсо Педрасы и вывел «Вильярреал» вперед — 0:1.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Вильярреал 0:1 Гол: 0:1 Карл Этта Эйонг (89') Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Давид Лопес (Абель Руис, 90'), Ладислав Крейчи, Дейли Блинд, Янхель Эррера, Артур Мело, Иван Мартин (Джон Солис, 90'), Виктор Цыганков (Ясер Асприлья, 66'), Кристиан Стуани (Боян Миовски, 73'), Кристиан Португес Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона (Альфонсо Педраса, 74'), Логан Кошта, Хуан Фойт, Пау Наварро (Вилли Камбвала, 74'), Алекс Баэна, Сантьяго Комесанья, Пап Гуй (Даниэль Парехо, 46'), Айосе Перес (Карл Этта Эйонг, 85'), Николя Пепе, Ереми Пино (Херар Морено, 66') Предупреждения: Ладислав Крейчи (1'), Пап Гуй (15'), Айосе Перес (22'), Янхель Эррера (69'), Даниэль Парехо (87')

После этого матча «Вильярреал» набирает 61 очко и закрепляется на пятой строчке Ла Лиги, продолжая борьбу за еврокубки.

«Жирона» с 38 очками занимает 15-е место и по-прежнему не гарантировала себе сохранение прописки в элите на следующий сезон.