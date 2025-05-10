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    Консейсау прокомментировал победу над «Болоньей»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Болонья
    Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау отметил, что ему понравилась реакция команды на неудачный первый тайм матча против «Болоньи» (3:1) в рамках 36-го тура итальянской Серии А.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Это было не самое лучшее выступление "Милана". Мы выиграли у команды, которая очень хорошо выступала в серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. Они активно прессингуют. Мы пропустили первый гол, потому что пытались прессинговать немного выше, за что поплатились. Я изменил схему игры на 4-4-2, и те, кто выходил на замену, также внесли вклад в победу. Вот такой дух мне нравится в этой команде.

    С завтрашнего дня мы начнем подготовку к Кубку Италии. Мы должны извлечь уроки из того, что мы сделали и чего не сделали, поскольку сегодня вечером были и негативные, и позитивные моменты. Я ожидаю различий в результатах обеих команд, но это финал, иногда та команда, которая не играет в лучший футбол, в итоге побеждает», — сказал Консейсау Sky Sport Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    За два тура до конца чемпионата Италии «Милан» располагается на восьмой строчке с 60 очками. «Болонья» (62) идет строчкой выше.

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