Кобелев: Вопрос об отставке Лички нужно адресовать руководству «Динамо»

Экс-футболист московского «Динамо»высказался о решении клуба уволить. Специалист был отправлен в отставку 1 мая.

«Вопрос об отставке Лички за четыре тура до конца чемпионата нужно адресовать руководству "Динамо". Есть много факторов, которые не выносятся на общее обозрение. Руководители дали своё заключение.

Необходимо сбалансированно подходить к любому вопросу. Мы многого не знаем и можем судить только по сообщениям СМИ. Прерогатива руководства — делать выводы и принимать решения», — сказал Кобелев «Чемпионату».

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Динамо» идет на 5-м месте в таблице РПЛ после 27 матчей. У клуба 50 набранных очков.