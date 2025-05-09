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    Кобелев: Вопрос об отставке Лички нужно адресовать руководству «Динамо»

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    Экс-футболист московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о решении клуба уволить Марцела Личку. Специалист был отправлен в отставку 1 мая.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Вопрос об отставке Лички за четыре тура до конца чемпионата нужно адресовать руководству "Динамо". Есть много факторов, которые не выносятся на общее обозрение. Руководители дали своё заключение.

    Необходимо сбалансированно подходить к любому вопросу. Мы многого не знаем и можем судить только по сообщениям СМИ. Прерогатива руководства — делать выводы и принимать решения», — сказал Кобелев «Чемпионату».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Динамо» идет на 5-м месте в таблице РПЛ после 27 матчей. У клуба 50 набранных очков.

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