Кобелев: Вопрос об отставке Лички нужно адресовать руководству «Динамо»

Марцел Личка Фото: globallookpress.com
«Вопрос об отставке Лички за четыре тура до конца чемпионата нужно адресовать руководству "Динамо". Есть много факторов, которые не выносятся на общее обозрение. Руководители дали своё заключение.
Необходимо сбалансированно подходить к любому вопросу. Мы многого не знаем и можем судить только по сообщениям СМИ. Прерогатива руководства — делать выводы и принимать решения», — сказал Кобелев «Чемпионату».
«Динамо» идет на 5-м месте в таблице РПЛ после 27 матчей. У клуба 50 набранных очков.