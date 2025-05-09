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    Артета: С нашими показателями можно выигрывать титулы

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об отсутствии трофеев у команды.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы близки. С тем количеством очков, которое мы набрали за прошлые два сезона, мы могли выиграть Премьер-лигу два раза. Мы знаем, что близки. С нашими показателями можно выигрывать титулы.

    Нам нужно быть немного удачливее или играть еще лучше. Опять же, с такими показателями, которые у нас были в Лиге чемпионов, велика вероятность выиграть ее», — цитирует Артету BBC.

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    Напомним, что «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, но чемпионом уже досрочно стал «Ливерпуль».

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