Райс: «Арсенал» отдал этой Лиге чемпионов абсолютно все

Хавбек «Арсенала»отреагировал на поражение от «ПСЖ» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Нет сил. Было же такое доминирующее начало: если реализовать один из таких моментов в первые 15-20 минут, ход игры перевернулся бы с ног на голову. Вот такие вот мелочи футбола! Казалось, что так случиться не должно было.

Мы отдали этому турниру абсолютно все. За два матча мы могли забить трижды или четырежды, но Доннарумма был невероятен», — цитирует пресс-служба УЕФА Райса.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Интером». Матч состоится в Мюнхене 31 мая.