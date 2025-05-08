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    ПСЖ — АрсеналКамбека не случилось, «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов
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    Эдегор: «Арсенал» приложил максимум усилий, но этого оказалось недостаточно

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    Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о поражении в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:2).

    Мартин Эдегор
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    Мартин Эдегор

    «Мы приложили максимум усилий, очень хорошо начали матч, атаковали, получили импульс и создали несколько отличных моментов. Но этого оказалось недостаточно. Думаю, что от штрафной до штрафной мы играли хорошо, но именно внутри штрафных действовали недостаточно хорошо что в первом, что во втором матче.

    Мы должны извлечь из этого урок. Мы делаем много хороших вещей, но этого недостаточно, особенно перед воротами, где решается исход игры. Вот где мы должны быть еще острее. Мы хотим использовать эту боль и вернуться еще сильнее», — приводит слова Эдегора официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов встретится с «Интером». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

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