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    Алдонин: «Зенит» еще может догнать «Краснодар»

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    Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин выразил мнение, что «Зенит» сохраняет шансы на победу в чемпионате России в сезоне‑2024/25.

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    Питерский клуб после 27 туров идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

    «Питерский "Зенит" еще может догнать "Краснодар", но все зависит от "быков". У южан непростой календарь, петербуржцы могут догнать, если те оступятся.

    Но, конечно, легче, когда все зависит только от тебя. "Краснодар" демонстрирует, что достоин чемпионства в этом году», — сказал Алдонин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» на финише сезона встретится с махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом». «Краснодар» сыграет с ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо».

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