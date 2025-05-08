Алдонин: «Зенит» еще может догнать «Краснодар»

Экс-игрок сборной Россиивыразил мнение, чтосохраняет шансы на победу в чемпионате России в сезоне‑2024/25.

Питерский клуб после 27 туров идет вторым в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

«Питерский "Зенит" еще может догнать "Краснодар", но все зависит от "быков". У южан непростой календарь, петербуржцы могут догнать, если те оступятся.

Но, конечно, легче, когда все зависит только от тебя. "Краснодар" демонстрирует, что достоин чемпионства в этом году», — сказал Алдонин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» на финише сезона встретится с махачкалинским «Динамо», «Ростовом» и «Ахматом». «Краснодар» сыграет с ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо».