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    Агбонлахор: Артете нужно быть осторожным с тем, как он говорит

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    Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор подверг критике слова главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты после вылета команды из Лиги чемпионов от французского ПСЖ (1:3 — общий счет).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Они старались, в первые 15 минут они играли лучше. Они должны были забить два или три гола — это показывает, что способен сделать топовый вратарь в этом турнире. Но после этого я почувствовал, что "Арсенал" сдал. Нелепо со стороны тренера говорить, что лучшая команда проиграла, и именно по этой причине другие болельщики не хотят, чтобы "Арсенал" что-либо выигрывал.

    Я думаю, Артете иногда нужно быть осторожным с тем, как он говорит. Он сказал о последних двух сезонах: "Мы набрали столько-то очков, и этого количества очков было бы достаточно, чтобы выиграть чемпионат в этом году", "Арсенал" — лучшая команда в Европе...» Иногда надо просто быть скромнее после поражений.

    Лучшая команда выиграла по результату двух матчей, на мой взгляд, это, безусловно, лучшая команда. «ПСЖ» — лучшая команда в турнире, и нет ничего постыдного в том, чтобы сказать: «Мы потерпели неудачу, мы вернемся в следующем сезоне»«, — сказал Агбонлахор в эфире talkSPORT.

    "Арсенал" потерпел поражение в Париже от ПСЖ (1:2) и завершил свое выступление в Лиге чемпионов на стадии полуфинала турнира.

    ПСЖ в финале главного европейского клубного соревнования встретится с миланским "Интером" 31 мая в Мюнхене.

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