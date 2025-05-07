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    Зоммер: «Интер» выдал сумасшедший матч

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    Голкипер «Интера» Ян Зоммер высказался о победе над «Барселоной» (4:3) в дополнительное время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Ян Зоммер
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    Ян Зоммер

    Решающий гол забил Давид Фраттези.

    «Сумасшедший матч. Очень горжусь нашей командой. Мы практически вылетели из турнира, но потом вернулись. Невероятно.

    Выход в финал значит многое, нечасто тебе такое удается. В добавленные к основному времени минуты мы понимали, что это наш последний шанс», — цитирует Зоммера пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В финале ЛЧ «Интер» встретится либо с «ПСЖ», либо с лондонским «Арсеналом», которые проведут свой полуфинальный матч в среду, 7 мая.

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