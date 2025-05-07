Зоммер: «Интер» выдал сумасшедший матч

Ян Зоммер Фото: globallookpress.com
Решающий гол забил Давид Фраттези.
«Сумасшедший матч. Очень горжусь нашей командой. Мы практически вылетели из турнира, но потом вернулись. Невероятно.
Выход в финал значит многое, нечасто тебе такое удается. В добавленные к основному времени минуты мы понимали, что это наш последний шанс», — цитирует Зоммера пресс-служба УЕФА.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В финале ЛЧ «Интер» встретится либо с «ПСЖ», либо с лондонским «Арсеналом», которые проведут свой полуфинальный матч в среду, 7 мая.