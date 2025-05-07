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    Шунин: Мог уйти в другой клуб, но я ни о чем не жалею

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    Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин признался, что имел предложения от других клубов в период своей игровой карьеры.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Мне повезло всю жизнь играть в своем любом клубе. Я мечтал сыграть за "Динамо" хоть одну игру. Так получилось, что мечты сбываются.

    Были ли вы когда‑то близки к тому, чтобы уйти из "Динамо"? Конечно. Было много возможностей уйти. Было предложение от "Локомотива". Причем условия были раз в десять лучше. Но для меня зарплата никогда не стояла на первом месте. Зачем мне так много? И подписал новый контракт с "Динамо". Было предложение от "Зенита". Много было разговоров. Мог уйти, но я ни о чем не жалею», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

    Всю свою карьеру 38-летний Шунин провел в московском «Динамо», в основном составе которого дебютировал в 2007 году. Всего он сыграл за команду 336 матчей и пропустил в них 408 мячей. В составе сборной России он провел 15 матчей.

    Вместе с «бело-голубыми» вратарь трижды брал бронзовые медали РПЛ (2008, 2021/2022 и 2023/2024) и стал победителем Первой лиги в сезоне-2016/2017.

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