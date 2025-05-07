Колыванов: Гладышев воспользовался своим шансом и стал увереннее

Экс-нападающий сборной России и московского «Динамо»прокомментировал успешную игру в последнее время форварда бело-голубых

«Гладышев расцвел, возмужал, и у него появилась уверенность. Нападающим играть сложнее всего. Они существуют для того, чтобы забивать голы. Но 10-15 игровых минут — это мало. Сейчас Ярославу предоставился шанс. Он красавчик, что им воспользовался.

В первых матчах было сложно на позиции центрального нападающего, но теперь он подстроился, и пошли голы. Многим нравится, когда у нас появляются талантливые игроки, которые о себе громко заявляют. Главное — не останавливаться на месте и прогрессировать дальше», — сказал Колыванов «Чемпионату».

22-летний Гладышев был признан лучшим футболистом РПЛ в апреле. Всего он провел в прошлом месяце 4 матча и забил в них 4 гола. После 27 туров «Динамо» идет пятым в РПЛ с 50 очками.