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    Колыванов: Гладышев воспользовался своим шансом и стал увереннее

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    Экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал успешную игру в последнее время форварда бело-голубых Ярослава Гладышева.

    Ярослав Гладышев
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    Ярослав Гладышев

    «Гладышев расцвел, возмужал, и у него появилась уверенность. Нападающим играть сложнее всего. Они существуют для того, чтобы забивать голы. Но 10-15 игровых минут — это мало. Сейчас Ярославу предоставился шанс. Он красавчик, что им воспользовался.

    В первых матчах было сложно на позиции центрального нападающего, но теперь он подстроился, и пошли голы. Многим нравится, когда у нас появляются талантливые игроки, которые о себе громко заявляют. Главное — не останавливаться на месте и прогрессировать дальше», — сказал Колыванов «Чемпионату».

  • Гладышев стал лучшим игроком апреля в РПЛ
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    • 22-летний Гладышев был признан лучшим футболистом РПЛ в апреле. Всего он провел в прошлом месяце 4 матча и забил в них 4 гола. После 27 туров «Динамо» идет пятым в РПЛ с 50 очками.

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