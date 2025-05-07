Гути: «Барселона» слишком много пропускает

Бывший капитан мадридского «Реала»считает, что «Барселона» непозволительно много пропускает для клуба, который хочет выиграть Лигу чемпионов.

«Мне показалось, что "Барселона" играла слишком неровно в первом тайме, в котором "Интер" переиграл ее, и не только из-за двух мячей. "Барса" ничего не создавала, если мяч не отдавали Ламину Ямалю. Это правда, что первые 15 минут второго тайма были очень хорошими, и "Интер" потерял уверенность.

Ошибка Рональда Араухо приговорила "Барсу", и такое происходило на протяжении всего сезона. Это команда, которая пропускает много голов. Если ты пропускаешь 4 гола на выезде, очень сложно выйти в финал.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Атаковать — это здорово, забивать много голов — это здорово, но команда, которая хочет выйти в финал, должна пропускать очень мало голов. Даже забив шесть голов в полуфинале, они не смогли пробиться в финал Лиги чемпионов. "Барса" играла с огнем почти весь год», — сказал Гути в эфире El Chiringuito.

«Барселона» не смогла пройти «Интер» в полуфинале ЛЧ, уступив по сумме двух матчей (3:4, первая игра — 3:3).