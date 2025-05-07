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    Андрей Кобелев«Игра со "Спартаком" станет для "Динамо" решающей». Кобелев — о 27-м туре РПЛ и проблемах «Зенита»
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    Гришин: Матч с ЦСКА будет самым сложным для «Краснодара»

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    Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче 28-го тура между армейцами и «Краснодаром».

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    «С кем "Краснодар" может потерять очки? Однозначно с ЦСКА. Армейцы играют у себя дома, во второй части они потеряли меньше всех очков, по‑моему, три раза вничью только сыграли, а остальные все матчи выиграли, не считая Кубка России.

    Поэтому матч с ЦСКА будет самым сложным для "Краснодара". В этой игре все и решится, кто за какие места будет бороться. Для ЦСКА этот матч тоже важен, так как идет борьба за бронзовые медали со Спартаком», — сказал Гришин «Матч ТВ».

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    • Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 10-го мая в 19:30 мск. Следите за всеми прогнозами РПЛ по этой ссылке.

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