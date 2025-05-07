Димарко: Индзаги — наш лидер, он указывает нам путь

Защитник «Интера»высказался о победе над «Барселоной» (4:3) в 1/2 финала Лиги чемпионов. Экс-футболист оценил вкладкак тренера.

«На протяжении всего матча мы играли как единая команда. Во многих эпизодах, включая самые сложные из них, мы терпели и держались вместе. В мире нет другого такого стадиона, как "Сан-Сиро".

Индзаги — наш лидер. Он указывает нам путь. Даже в самые сложные моменты он умеет разряжать ситуацию всего лишь парой шуток. В этом его сила», — цитирует Димарко сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В финале ЛЧ «Интер» сыграет либо с «ПСЖ», либо с лондонским «Арсеналом», которые проведут свой полуфинальный матч в среду, 7 мая.