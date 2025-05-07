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    Интер — БарселонаМагия на «Сан-Сиро». «Интер» пережил каталонскую бурю и прорвался в финал Лиги Чемпионов
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    Димарко: Индзаги — наш лидер, он указывает нам путь

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    Защитник «Интера» Федерико Димарко высказался о победе над «Барселоной» (4:3) в 1/2 финала Лиги чемпионов. Экс-футболист оценил вклад Симоне Индзаги как тренера.

    Федерико Димарко
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    Федерико Димарко

    «На протяжении всего матча мы играли как единая команда. Во многих эпизодах, включая самые сложные из них, мы терпели и держались вместе. В мире нет другого такого стадиона, как "Сан-Сиро".

    Индзаги — наш лидер. Он указывает нам путь. Даже в самые сложные моменты он умеет разряжать ситуацию всего лишь парой шуток. В этом его сила», — цитирует Димарко сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В финале ЛЧ «Интер» сыграет либо с «ПСЖ», либо с лондонским «Арсеналом», которые проведут свой полуфинальный матч в среду, 7 мая.

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