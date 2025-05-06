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    Вратарь «Динамо» Мх Волк: В таких матчах, как с «Акроном», на первый план выходит боевой дух

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    Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк заявил, что его команда лучше играет против команд из верхней части турнирной таблицы, нежели против конкурентов.

    Давид Волк — голкипер махачкалинского «Динамо»
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    Давид Волк — голкипер махачкалинского «Динамо»

    «Динамо легче играть с лидерами, чем с соседями по таблице? Не знаю, сложно сказать. Наверное, есть такое мнение, что с командами, которые пытаются играть в футбол, мы тоже показываем хорошую игру. Моменты есть и у нас, и у соперника, но они обоюдные.

    В таких матчах, как с "Акроном", на первый план выходит боевой дух, борьба за каждый мяч, за каждый участок поля. В той же Самаре в этом аспекте мы не были похожи на самих себя», — цитирует Волка «ВсеПроСпорт».

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    • После 27-и туров в РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

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