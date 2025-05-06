22:00Интер — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико Димарко и Ламин Ямаль«Интер» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Тарханов: «Краснодару» предстоят два сложных матча, а у «Зенита» календарь полегче

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Зенит Краснодар Спартак ЦСКА
    Известный тренер Александр Тарханов высказался о борьбе за медали в текущем сезоне РПЛ.

    Александр Тарханов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Тарханов

    «Динамо? У этой команды не было стабильной игры. Она могла обыграть как любого соперника, так и потерять очки в любом матче.

    Борьба за третье место? Назову "армейцев". Они показывают более интересный и стабильный футбол из этой тройки.

    Чемпионство? Команде Мусаева предстоят два сложных матча. С ЦСКА и "Динамо". А у питерцев календарь полегче. Все равно больше импонирует "Краснодар". В командных действиях он смотрится получше. А что касается смены чемпиона, не могу сказать, жду я этого или нет. Тут как кто будет играть», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

    В настоящий момент «Краснодар» идет на первом месте, «Зенит» — на втором, ЦСКА — на третьем, «Спартак» — на четвертом, а «Динамо» — на пятом.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Барселона» учинит разгром «Интеру»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 6.95
    •
  • «ПСЖ» и «Арсенал» снова много не забьют
  • «ПСЖ» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.95
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 7 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры