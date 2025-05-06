Тарханов: «Краснодару» предстоят два сложных матча, а у «Зенита» календарь полегче

Известный тренервысказался о борьбе за медали в текущем сезоне РПЛ.

«Динамо? У этой команды не было стабильной игры. Она могла обыграть как любого соперника, так и потерять очки в любом матче.

Борьба за третье место? Назову "армейцев". Они показывают более интересный и стабильный футбол из этой тройки.

Чемпионство? Команде Мусаева предстоят два сложных матча. С ЦСКА и "Динамо". А у питерцев календарь полегче. Все равно больше импонирует "Краснодар". В командных действиях он смотрится получше. А что касается смены чемпиона, не могу сказать, жду я этого или нет. Тут как кто будет играть», — цитирует Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

В настоящий момент «Краснодар» идет на первом месте, «Зенит» — на втором, ЦСКА — на третьем, «Спартак» — на четвертом, а «Динамо» — на пятом.