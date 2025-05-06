Луис Энрике — про Хвичу: Его качества выше среднего уровня

Главный тренервысказался об игре полузащитника команды

«Когда у нас была возможность подписать его год-два назад, мы не смогли этого сделать. Мы хорошо его знали. Он молод, но у него уже большой опыт. Должен сказать, что для игрока, который меняет страну и стиль футбола, это всегда непросто.

Он подошел к этому с хорошим настроем и открытым умом. Его качества выше среднего уровня. Я очень горжусь его игрой и доволен тем, что он делает как с мячом, так и без него», — сказал Луис Энрике RMC Sport.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.