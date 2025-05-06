ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Захар Федоров«Забивая, чувствую себя воплощением силы на поле». Захар Федоров — о дебютном сезоне в ФНЛ и пользе упорной работы
    Все новости спорта

    Ледяхов: Даю 99%, что «Краснодар» не упустит чемпионство в этом сезоне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

    Эдуард Сперцян («Краснодар»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян («Краснодар»)

    «Думаю, "Краснодар" дотянет. Даю 99%, что "быки" не упустят чемпионство в этом сезоне. В предстоящем матче с ЦСКА всё станет ясно. На заключительном этапе все игры сложные.

    Но "Краснодар" научился играть эти матчи — футболисты умеют терпеть и стали более сбалансированными. На протяжении всего сезона у команды нет серьёзных провалов. "Краснодар" отдаст все силы, чтобы обыграть ЦСКА и снять все вопросы в плане чемпионства», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице и на четыре очка опережает второй «Зенит».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Барселона» учинит разгром «Интеру»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 6.95
    •
  • «ПСЖ» и «Арсенал» снова много не забьют
  • «ПСЖ» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.95
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры