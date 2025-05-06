Ледяхов: Даю 99%, что «Краснодар» не упустит чемпионство в этом сезоне

Российский экс-футболиствысказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Думаю, "Краснодар" дотянет. Даю 99%, что "быки" не упустят чемпионство в этом сезоне. В предстоящем матче с ЦСКА всё станет ясно. На заключительном этапе все игры сложные.

Но "Краснодар" научился играть эти матчи — футболисты умеют терпеть и стали более сбалансированными. На протяжении всего сезона у команды нет серьёзных провалов. "Краснодар" отдаст все силы, чтобы обыграть ЦСКА и снять все вопросы в плане чемпионства», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице и на четыре очка опережает второй «Зенит».