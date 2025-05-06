Хакими: Главное — не дать «Арсеналу» возможности блеснуть своими сильными сторонами

Защитниквысказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против

«Думаю, что давление — это положительный фактор. Это матчи, в которых мечтает сыграть каждый футболист. Мы должны использовать это. Наш стиль игры не изменится.

На протяжении всего года мы играли с командами, которые очень хорошо играют на перехватах, и мы неплохо защищались. Главное — не дать им возможности блеснуть своими сильными сторонами.

Не знаю, самая ли это волнительная игра, но она одна из самых волнительных, потому что она важна для клуба. Мы в одном шаге от финала», — цитирует Хакими RMC Sport.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Ответная игра между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет 7 мая.