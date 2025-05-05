ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ярослав ГладышевПринял эстафету. Гладышев — новая звезда атаки «Динамо» в отсутствии Тюкавина
    Все новости спорта

    Наумов: «Локомотиву» нужен опытный тренер, у Черчесова преимущество

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поддержал кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера московского клуба. Ранее сообщалось, что железнодорожники могут уволить Михаила Галактионова.

    Николай Наумов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Наумов

    «Главным тренером "Локомотива" нужно назначать опытного тренера, который может быстро решить возникшие в команде проблемы. Команда уже сформирована и имеет возможности бороться за медали чемпионата. Но нужно поставить игру, которую, к сожалению, Галактионову поставить не удалось.

    "Локомотив" очень слабо подготовился ко второй части сезона. Я говорю не о функциональной готовности, а о тактических схемах и игровых связях, которые сейчас полностью разрушены в команде.

    Чтобы всё это наладить, команде нужен опытный тренер. В этом плане Черчесов имеет неоспоримое преимущество: он много тренировал клубы, знает, как готовить команду, что нужно делать. Если речь идёт о выборе между Хохловым и Черчесовым, у Станислава Саламовича безусловное преимущество», — сказал Наумов «Чемпионату».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» закончит серию на домашнем льду
  • «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Возьмет ли «Динамо» 3 очка в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов
  • «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры