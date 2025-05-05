Андрей Мостовой: Конечно, хочется каждую игру выходить в стартовом составе

Хавбек «Зенита»высказался о роли запасного в петербургской команде. Футболист хочет каждый матч выходить на поле в стартовом составе.

4 мая Мостовой вышел на замену на 57-й минуте в победном матче против «Пари НН» (2:1).

«Это решение тренера. Что я могу сказать? Конечно, хочется каждую игру выходить в стартовом составе, тем более после того, когда хорошо прошлый матч провел. Лучше ли в плане психологической устойчивости начинать матч с первых минут? Конечно», — приводит слова Мостового «Спорт день за днем».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Мостовой отыграл за «Зенит» 32 матча. У игрока 9 голов и 5 ассистов.