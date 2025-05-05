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    Кирилл Дементьев«До пенальти "Барсе" лучше дело не доводить». Дементьев — об ответных полуфиналах Лиги чемпионов
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    Индзаги: Играть перед своими болельщиками всегда интереснее, их поддержка нам необходима

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    Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями перед ответной игрой в полуфинале Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Нам противостоит команда отличного уровня. Мы отлично выступили в Лиге чемпионов, и это поворотный момент, который может обеспечить нам выход в финал. Играть перед нашими болельщиками еще интереснее. Они всегда помогали нам, и завтра вечером будет то же самое», — приводит слова Индзаги Sky Sport.

    Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» завершился яркой ничьей — 3:3.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Ответная игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 7 мая в 22:00 по московскому времени.

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