Индзаги: Играть перед своими болельщиками всегда интереснее, их поддержка нам необходима

Главный тренер миланскогоподелился ожиданиями перед ответной игрой в полуфинале Лиги чемпионов против

«Нам противостоит команда отличного уровня. Мы отлично выступили в Лиге чемпионов, и это поворотный момент, который может обеспечить нам выход в финал. Играть перед нашими болельщиками еще интереснее. Они всегда помогали нам, и завтра вечером будет то же самое», — приводит слова Индзаги Sky Sport.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» завершился яркой ничьей — 3:3.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Ответная игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 7 мая в 22:00 по московскому времени.