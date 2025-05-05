ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
    Все новости спорта

    Гладышев: У меня была задача забить два мяча, все получилось

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Крылья Советов
    Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев дал комментарий после победы своей команды над «Крыльями Советов» (3:1) в гостевом матче 27-го тура РПЛ.

    Ярослав Гладышев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ярослав Гладышев

    У меня была задача забить два мяча, все получилось. Так сказал тренер.

    Помогло ли команде удаление Хорхе Карраскаля? Мы сплотились, работали друг за друга. Получается, что «Динамо» благодаря этой победе по‑прежнему в гонке за третье место. «Крылья Советов» ничем не удивили«, — приводит слова Гладышева "Матч ТВ".

    "Динамо" занимает 5-е место в РПЛ с 50 очками, отставая от идущего на 3-й позиции ЦСКА на 2 балла.

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч "Динамо" проведет 11 мая против "Спартака" на своем поле.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов
  • «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Поднимется ли «Мальорка» в зону еврокубков?
  • «Жирона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бронцетти — Севастова
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Бегу
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры