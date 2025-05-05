Гладышев: У меня была задача забить два мяча, все получилось

Ярослав Гладышев Фото: globallookpress.com
У меня была задача забить два мяча, все получилось. Так сказал тренер.
Помогло ли команде удаление Хорхе Карраскаля? Мы сплотились, работали друг за друга. Получается, что «Динамо» благодаря этой победе по‑прежнему в гонке за третье место. «Крылья Советов» ничем не удивили«, — приводит слова Гладышева "Матч ТВ".
"Динамо" занимает 5-е место в РПЛ с 50 очками, отставая от идущего на 3-й позиции ЦСКА на 2 балла.
Следующий матч "Динамо" проведет 11 мая против "Спартака" на своем поле.