Гладышев: У меня была задача забить два мяча, все получилось

Нападающийдал комментарий после победы своей команды над(3:1) в гостевом матче 27-го тура РПЛ.

У меня была задача забить два мяча, все получилось. Так сказал тренер.

Помогло ли команде удаление Хорхе Карраскаля? Мы сплотились, работали друг за друга. Получается, что «Динамо» благодаря этой победе по‑прежнему в гонке за третье место. «Крылья Советов» ничем не удивили«, — приводит слова Гладышева "Матч ТВ".

"Динамо" занимает 5-е место в РПЛ с 50 очками, отставая от идущего на 3-й позиции ЦСКА на 2 балла.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч "Динамо" проведет 11 мая против "Спартака" на своем поле.