Жуан Фелиш может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго»

Португальский форвард, который проводит нынешний сезон вна правах аренды из, может продолжить карьеру в бразильском

По информации журналиста Вене Касагранде, руководство «Фламенго» уже начало переговоры о возможном переходе, рассматривая вариант аренды с правом выкупа.

В то же время интерес к игроку проявляет и «Бенфика» — бывший клуб Феликса, однако конкретных шагов со стороны португальцев пока не последовало.

Права на Жуана Фелиша принадлежат «Челси», который подписал с ним семилетний контракт летом 2024 года за €52 млн. Нападющий провёл за «Милан» 36 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.