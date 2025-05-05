Жуан Фелиш может продолжить карьеру в бразильском «Фламенго»

Жуан Фелиш Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Вене Касагранде, руководство «Фламенго» уже начало переговоры о возможном переходе, рассматривая вариант аренды с правом выкупа.
В то же время интерес к игроку проявляет и «Бенфика» — бывший клуб Феликса, однако конкретных шагов со стороны португальцев пока не последовало.
Права на Жуана Фелиша принадлежат «Челси», который подписал с ним семилетний контракт летом 2024 года за €52 млн. Нападющий провёл за «Милан» 36 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.