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    Кефрен Тюрам«Болонья» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    «Ростов» ушел от поражения в матче с «Химками»

    «Химки» — «Ростов»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Химки» и «Ростов» не выявили победителя — 1:1.

    Максим Осипенко
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    Максим Осипенко

    На 57-й минуте Лукас Вера не реализовал 11-метровый.

    Через 12 минут аргентинский полузащитник исправился, выведя «Химки» вперед.

    «Ростов» смог забить ответный мяч только на 89-й минуте. Его автором стал капитан Максим Осипенко.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Химки — Ростов 1:1
    Голы: 1:0 Лукас Вера (69'), 1:1 Максим Осипенко (89') Химки: Никита Кокарев, Дани Фернандес, Александр Филин, Георгий Джикия, Роберт Мехия (Бутта Магомедов, 68'), Алекс Корредера, Зелимхан Бакаев (Александр Руденко, 68'), Лукас Вера (Илья Садыгов, '), Илья Берковский (Петар Голубович, 84'), Антон Заболотный, Abdullahi F. Ростов: Рустам Ятимов, Илья Вахания, Умар Сако, Герман Игнатов, Андрей Лангович (Максим Осипенко, 77'), Иван Комаров (Антон Шамонин, 84'), Кирилл Щетинин, Даниил Шанталий, Алексей Сутормин (Мохаммад Мохеби, 77'), Хорен Робертович Байрамян (Константин Кучаев, 62'), Егор Голенков (Николай Комличенко, 62')

    «Ростов» с 38 очками занимает 8-е место. «Химки» (25) идет на 12-й строчке.

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