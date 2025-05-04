«Спартак» потерял очки в матче с «Факелом»

В матче 27-го тура чемпионата Россиисыграли вничью.

Команды Игоря Шалимова и Деяна Станковича так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

На 25-й минуте с поля был удален игрок «Спартака» Руслан Литвинов.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Спартак 0:0 Факел: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Даниэль Мишкич (Александр Ломовицкий, 62'), Мохамед Браими, Ильнур Альшин (Райан Сенхаджи, 73'), Вячеслав Якимов, Ивлев Андрей, Алексей Каштанов (Белайди Пуси, 89'), Владимир Ильин Спартак: Илья Помазун, Алексис Дуарте (Даниил Хлусевич, 70'), Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Роман Зобнин (Никита Чернов, 46'), Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра (Михаил Игнатов, 78'), Наиль Умяров, Тео Бонгонда (Миэнти Абена, 28'), Леви Гарсия, Манфред Угальде (Пабло Солари, 46')

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Факел» (16) — последний.