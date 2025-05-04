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    Игорь Дивеев«Ахмат» — ЦСКА 1:1. Онлайн, прямая трансляция
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    «Ахмат» и ЦСКА не определили сильнейшего

    «Ахмат» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата России «Ахмат» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1.

    Игорь Акинфеев (ЦСКА)
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    Игорь Акинфеев (ЦСКА)

    Открыли счет гости усилиями Секу Койты на 9-й минуте, а хозяева смогли его сравнять на 33-й минуте благодаря точному удару Максима Самородова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — ЦСКА 1:1
    Голы: 0:1 Секу Койта (9'), 1:1 Максим Самородов (33') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Александр Жиров, Турпал Ибишев, Мирослав Богосавац, Исмаэл, Владислав Камилов (Даниил Зорин, 71'), Максим Самородов (Бернард Бериша, 84'), Амин Талал (Заим Диванович, 66'), Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе (Родриго Руис Диас, 84') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Хелвен, Джамалутдин Абдулкадыров, Виллиан Роша, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Рифат Жемалетдинов (Кирилл Глебов, 62'), Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев (Сауль Гуарирапа, 62'), Секу Койта (Кристиян Бистрович, 72')

    Календарь и таблица РПЛ

    У ЦСКА стало 52 очка и третье место в турнирной таблице. «Ахмат» (24 балла) — 13-й.

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