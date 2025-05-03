«ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Страсбургу»

В матче 32-го тура французского чемпионатана выезде проигралсо счетом 1:2.

На автогол Лукаса Эрнандеса и гол Феликса Лемаршаля гости ответили точным ударом Брэдли Барколя.

Отметим, что в составе «ПСЖ» весь матч отыграл российский голкипер Матвей Сафонов.

Футбол. Франция. Лига 1 Страсбург — ПСЖ 2:1 Голы: 1:0 Лукас Эрнандес (автогол) (20'), 2:0 Феликс Лемарешаль (45 + 3'), 2:1 Брэдли Баркола (46') Страсбург: Джордже Петрович, Исмаэль Дукуре (Абакар Силла, 79'), Гела Дуэ, Мамаду Сарр (Эндрю Омобамиделе, 69'), Валентин Барко, Андрей Сантос, Феликс Лемарешаль (Себастиан Нанаси, 79'), Абиб Диарра, Дилан Баква (Самуэль Амо-Амейо, 80'), Диегу Морейра (Абдул Уаттара, 62'), Эмануэль Эмегха ПСЖ: Матвей Сафонов, Лукас Эрнандес (Noham Kamara, 46'), Лукас Бералдо, Гонсалу Рамуш, Жоау Невеш (Фабиан Руис, 62'), Сенни Меюлю, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Ибраим Мбайе, Ли Кан Ин (Дезире Дуэ, 46'), Axel Tape Предупреждения: Axel Tape (83'), Гела Дуэ (86'), Фабиан Руис (89')

Календарь и таблица Лиги 1

У «ПСЖ», который досрочно оформил чемпионский титул, осталось 78 очков. У «Страсбурга» 57 баллов и четвертое место.