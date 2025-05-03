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    «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Страсбургу»

    «Страсбург» — «ПСЖ»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 32-го тура французского чемпионата «ПСЖ» на выезде проиграл «Страсбургу» со счетом 1:2.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    На автогол Лукаса Эрнандеса и гол Феликса Лемаршаля гости ответили точным ударом Брэдли Барколя.

    Отметим, что в составе «ПСЖ» весь матч отыграл российский голкипер Матвей Сафонов.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Страсбург — ПСЖ 2:1
    Голы: 1:0 Лукас Эрнандес (автогол) (20'), 2:0 Феликс Лемарешаль (45 + 3'), 2:1 Брэдли Баркола (46') Страсбург: Джордже Петрович, Исмаэль Дукуре (Абакар Силла, 79'), Гела Дуэ, Мамаду Сарр (Эндрю Омобамиделе, 69'), Валентин Барко, Андрей Сантос, Феликс Лемарешаль (Себастиан Нанаси, 79'), Абиб Диарра, Дилан Баква (Самуэль Амо-Амейо, 80'), Диегу Морейра (Абдул Уаттара, 62'), Эмануэль Эмегха ПСЖ: Матвей Сафонов, Лукас Эрнандес (Noham Kamara, 46'), Лукас Бералдо, Гонсалу Рамуш, Жоау Невеш (Фабиан Руис, 62'), Сенни Меюлю, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола, Ибраим Мбайе, Ли Кан Ин (Дезире Дуэ, 46'), Axel Tape Предупреждения: Axel Tape (83'), Гела Дуэ (86'), Фабиан Руис (89')

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «ПСЖ», который досрочно оформил чемпионский титул, осталось 78 очков. У «Страсбурга» 57 баллов и четвертое место.

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