«Рединг» куплен американской компанией

Компаниястанет новым владельцем английского. Клуб официально объявил о достижении принципиального соглашения о продаже.

Сделка включает не только сам футбольный клуб, но и домашний стадион Select Car Leasing Stadium, а также тренировочную базу Bearwood Park.

Новыми владельцами через Redwood Holdings станут американские бизнесмены Роб Коухиг и Тодд Тросклер из Нового Орлеана.

Это приобретение знаменует завершение восьмилетней эпохи китайского бизнесмена Дай Йонгге, который владел контрольным пакетом акций с 2017 года.

В текущем сезоне «Рединг» занимает седьмое место в Первой английской лиге и сохраняет шансы на попадание в плей-офф за выход в Чемпионшип.