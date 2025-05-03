«Рединг» куплен американской компанией

Футбольный клуб Рединг Фото: globallookpress.com
Сделка включает не только сам футбольный клуб, но и домашний стадион Select Car Leasing Stadium, а также тренировочную базу Bearwood Park.
Новыми владельцами через Redwood Holdings станут американские бизнесмены Роб Коухиг и Тодд Тросклер из Нового Орлеана.
Это приобретение знаменует завершение восьмилетней эпохи китайского бизнесмена Дай Йонгге, который владел контрольным пакетом акций с 2017 года.
В текущем сезоне «Рединг» занимает седьмое место в Первой английской лиге и сохраняет шансы на попадание в плей-офф за выход в Чемпионшип.