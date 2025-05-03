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    «Краснодар»«Краснодар» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция
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    «Рединг» куплен американской компанией

    Футбол Рединг Чемпионшип Футбол Англии
    Компания Redwood Holdings Limited станет новым владельцем английского «Рединга». Клуб официально объявил о достижении принципиального соглашения о продаже.

    Футбольный клуб Рединг
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    Футбольный клуб Рединг

    Сделка включает не только сам футбольный клуб, но и домашний стадион Select Car Leasing Stadium, а также тренировочную базу Bearwood Park.

    Новыми владельцами через Redwood Holdings станут американские бизнесмены Роб Коухиг и Тодд Тросклер из Нового Орлеана.

    Это приобретение знаменует завершение восьмилетней эпохи китайского бизнесмена Дай Йонгге, который владел контрольным пакетом акций с 2017 года.

    В текущем сезоне «Рединг» занимает седьмое место в Первой английской лиге и сохраняет шансы на попадание в плей-офф за выход в Чемпионшип.

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