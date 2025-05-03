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    Рафинья«Вальядолид» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Рахимов: Упрекнуть свою команду я ни в чем не могу. Мы играли очень хорошо

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против «Краснодара» (1:2).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «К сожалению, нас достаточно быстро наказали в первом тайме за ошибку: мы получили этот пенальти. Если говорить про весь первый тайм, то было всего три‑четыре подхода к нашим воротам.

    Во втором тайме полностью поменяли игру: вторая половина получилась очень хорошей. Мы видим, как команда, которая борется за чемпионство, пыталась тянуть время, играть только длинными передачами. Второй тайм был очень качественным, но нам чуть‑чуть не хватило, чтобы додавить. Стоит отдать должное "Краснодару" за борьбу. То, как они стелились по газону, прыгали и бросались под мячи, — это та самая борьба за чемпионство.

    Упрекнуть свою команду я ни в чем не могу. Мы играли очень хорошо», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

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    В активе «Краснодара» теперь 61 очко и первое место в турнирной таблице. Команда на семь баллов опережает второй «Зенит», у которого игра в запасе. У «Рубина» осталось 39 очков и седьмая строчка.

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