Ненахов: Удаление сыграло свою роль, нам не хватало одного игрока

Защитник московскоговысказался о матче против(1:1).

«Причины этой неудачной весны не назову. Где‑то нам не везло, как с тем же "Зенитом", с "Рубином", где мы владели преимуществом. Наверное, есть какое‑то объяснение, но у меня его нет.

Сегодня первый тайм играли отлично, атаковали, контролировали матч. Во втором тайме все было хорошо, и тут случилось удаление. Оно сыграло свою роль, нам не хватало одного игрока», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 46 очками. «Оренбург» остается в зоне вылета на 15-й строчке турнирной таблицы с 18 очками.