2-й таймАрсенал — БорнмутОнлайн
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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция
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    Ненахов: Удаление сыграло свою роль, нам не хватало одного игрока

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    Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о матче против «Оренбурга» (1:1).

    Максим Ненахов
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    Максим Ненахов

    «Причины этой неудачной весны не назову. Где‑то нам не везло, как с тем же "Зенитом", с "Рубином", где мы владели преимуществом. Наверное, есть какое‑то объяснение, но у меня его нет.

    Сегодня первый тайм играли отлично, атаковали, контролировали матч. Во втором тайме все было хорошо, и тут случилось удаление. Оно сыграло свою роль, нам не хватало одного игрока», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 46 очками. «Оренбург» остается в зоне вылета на 15-й строчке турнирной таблицы с 18 очками.

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