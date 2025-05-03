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    «Интер» минимально переиграл «Верону»

    «Интер» — «Верона»: счет матча 1:0, обзор голов

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    Миланский «Интер» в домашнем матче 35-го тура Серии А минимально переиграл «Верону» — 1:0.

    Кристьян Аслани
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    Кристьян Аслани

    Единственный гол в матче забил полузащитник «нерадзурри» Кристьян Аслани с пенальти на 7-й минуте встречи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Верона 1:0
    Гол: 1:0 Кристьян Аслани (пенальти) (9') Интер: Хосеп Мартинес, Янн Биссекк (Федерико Димарко, 69'), Стефан де Врей, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан, Давиде Фраттези, Кристьян Аслани, Пётр Зелиньски (Генрих Мхитарян, 68'), Никола Залевский (Франческо Ачерби, 84'), Хоакин Корреа, Марко Арнаутович (Мехди Тареми, 77') Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Дайлон Ливраменту, 90'), Джексон Тшатшуа, Мартин Фресе, Николас Валентини, Флавьюс Данильюк, Томаш Суслов (Антуан Бернед, 69'), Суат Сердар, Ондрей Дуда (Каспер Тенгстедт, 80'), Амин Сарр (Даниэль Москера, 69'), Шейх Няьссе (Григорис Кастанос, 81') Предупреждения: Маттео Дармиан (23'), Николас Валентини (46'), Ондрей Дуда (71'), Григорис Кастанос (85')

    «Интер» продолжает погоню за лидирующим в Серии А «Наполи». Команда Симоне Индзаги занимает 2-е место в турнирной таблице с 74 очками.

    Календарь и таблица Серии А

    «Верона» занимает 15-е место в Серии А с 32 очками.

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