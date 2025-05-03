«Боруссия» М и «Хоффенхайм» забили восемь мячей на двоих, «Унион» и «Вердер» сыграли вничью

В матче 32-го тура немецкой Бундеслигисыграли вничью 4:4.

В составе хозяев поля забивали Фабио Чиародия, Рокко Райц, Франк Онора и Тим Кляйндинст. За гостей забили Артур Чавес, Мариус Бюльтер, Адам Гложек и Харис Табакович.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Хоффенхайм 4:4 Голы: 1:0 Фабио Кьяродия (5'), 2:0 Рокко Райтц (32'), 2:1 Артур Шавес (43'), 2:2 Мариус Бюльтер (54'), 3:2 Франк Онора (64'), 3:3 Адам Гложек (74'), 3:4 Харис Табакович (81'), 4:4 Тим Кляйндинст (90 + 1') Боруссия М: Йонас Омлин, Джозеф Скалли, Ко Итакура, Фабио Кьяродия (Штефан Ляйнер, 78'), Лукас Улльрих (Лука Нец, 82'), Рокко Райтц, Юлиан Вайгль (Филипп Зандер, 82'), Кевин Штёгер (Флориан Нойхаус, 82'), Робин Хак, Франк Онора (Томаш Чванчара, 70'), Тим Кляйндинст Хоффенхайм: Лука Филипп, Павел Кадержабек, Стэнли Нсоки, Лео Эстигор, Артур Шавес, Мариус Бюльтер (Кевин Акпогума, 90'), Том Бишоф, Антон Стах, Адам Гложек (Харис Табакович, 77'), Андрей Крамарич, Базумана Туре (Финн Беккер, 88')

У «Боруссии» стало 45 очков и девятое место. У «Хоффехайма» 31 балл и 15-я строчка.

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельной игре «Унион Берлин» и «Вердер» также поделили очки — 2:2.

На дубль Йенса Стаге хозяева ответили точными ударами Тома Роте и Ласло Бенеша.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Вердер 2:2 Голы: 0:1 Йенс Стаге (2'), 0:2 Йенс Стаге (15'), 1:2 Том Роте (37'), 2:2 Ласло Бенеш (85') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Кевин Фогт (Ласло Бенеш, 84'), Леопольд Кверфельд, Кристофер Триммель (Давид Прой, 73'), Том Роте, Андраш Шефер (Кевин Фолланд, 83'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Тим Скарке, 72'), Бенедикт Холлербах, Андрей Илич (Марин Любичич, 73') Вердер: Феликс Агу (Деррик Кён, 90'), Митчелл-Элия Вайзер, Амос Пипер (Кеке Топп, 90'), Марко Фридль, Никлас Штарк, Михаэль Цеттерер, Романо Шмид (Леонардо Биттенкорт, 75'), Сенне Линен (Джастин Нджинма, 89'), Йенс Стаге, Марвин Дукш (Марко Грюлль, 75'), Оливер Бёрк Предупреждения: Амос Пипер (45 + 1'), Никлас Штарк (45 + 4'), Романо Шмид (55'), Кевин Фогт (63'), Марко Фридль (84')

«Вердер» (47) — восьмой, «Унион» (37) — 13-й.