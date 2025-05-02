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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Масалитин: «Краснодару» будет сложно с «Рубином», «Зенит» выиграет у «Пари НН»

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    Экс-футболист Валерий Масалитин высказался о матчах предстоящего 27-го тура.

    Сергей Семак (главный тренер «Зенита»)
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    Сергей Семак (главный тренер «Зенита»)

    «Может ли ЦСКА потерять очки в матче с "Ахматом"? Такие предпосылки есть. Во-первых, весной "Ахмат" играет очень хорошо. Если в осенней части был провал, то сейчас грозненцы боеспособны. В Кубке они обыграли "Краснодар" на выезде. Просто "армейцам" не будет. Во-вторых, у ЦСКА этот матч пропускает три игрока: Мойзес, Пьянич и Гайч. Пока непонятна ситуация с Дивеевым. Так что москвичи могут потерять очки.

    "Локомотив" — "Оренбург"? Весной команда играет нестабильно. Плюс "Оренбург" набрал неплохую форму и может преподнести сюрприз. Отступать уже некуда, команда почти обречена, поэтому может хлопнуть дверью. А что касается "Локомотива", неудачная игра весной, разговоры о смене тренерского состава не сослужат хорошую службу. Поэтому есть вероятность того, что "железнодорожники" могут оступиться.

    "Крылья Советов" — "Динамо"? Руководство спокойно могло доиграть сезон. Отрыв от призового места четыре очка, и шансы зацепиться за медали еще есть. Но уволили и уволили. У Гусева появился шанс почувствовать себя главным тренером. Может быть два варианта: ребята будут доказывать новому тренеру, что являются футболистами основного состава, либо со сменой Лички настроение будет нехорошее, и они могут выйти отбывать номер. Как будет — не знаю. Только игра покажет. А "Крылья Советов" весной набрали ход, подраскрылись. Команда заиграла, вышла на свой уровень. Может, самарцы даже будут фаворитами в этой паре.

    "Факел" — "Спартак"? "Спартак" нас приучил, что ждать от него можно чего угодно. Тем более, это хороший раздражитель для "Факела". В городе ажиотаж, придет много народу. Поэтому "Факел" просто так очки не отдаст. Фаворит здесь "Спартак", но как он воспользуется своим преимуществом и воспользуется ли, покажет игра.

    "Краснодар" — "Рубин"? Впереди тяжелые матчи. "Рубин" — неуступчивый. Еще играть с ЦСКА. Календарь совсем не легкий. "Рубин" показал себя ершистой командой. Может уколоть в любой момент. Плюс Даку отбыл дисквалификацию. Непонятно, сможет ли сыграть Агкацев. Будет упорная борьба. Хозяевам необходимы три очка.

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    • "Зенит" — "Пари НН"? Нижегородцам тоже необходимо набирать очки. Конечно, маловероятно, что они смогут конкурировать с "Зенитом" на выезде. Шансов мало, но они есть. Не думаю, что будет разгром "Пари НН", но то, что питерцы выиграют, — 99,9 процентов», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

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