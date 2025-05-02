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    Лаутаро Мартинес пропустит ответный матч с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов

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    У нападающего и капитана «Интера» Лаутаро Мартинеса диагностировано растяжение мышц-сгибателей левого бедра, что подтвердил официальный сайт миланского клуба.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Аргентинец получил травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:3) и был заменён в перерыве встречи.

    По информации журналистов, Лаутаро Мартинес пропустит ближайшие матчи, включая ответную встречу с «Барселоной», которая состоится 6 мая в Милане. Ожидается, что форвард будет вне игры примерно 2–3 недели.

    В текущем сезоне Мартинес провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач, оставаясь лучшим бомбардиром и ключевым игроком «Интера».

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