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    «Тоттенхэм» уверенно обыграл «Буде-Глимт» в первом матче полуфинала ЛЕ

    «Тоттенхэм» — «Буде-Глимт»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Тоттенхэм» на своем поле одолел «Буде-Глимт» (3:1) в 1-м матче 1/2 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У «шпор» отличились Бреннан Джонсон на 1-й минуте, Джеймс Мэддисон на 34-й минуте и Доминик Соланке на 61-й минуте с пенальти.

    Единственный гол у «Буде-Глимт» записал на свой счет Ульрик Салтнес на 83-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Тоттенхэм — Будё-Глимт 3:1
    Голы: 1:0 Бреннан Джонсон (1'), 2:0 Джеймс Мэддисон (34'), 3:0 Доминик Соланке (пенальти) (61'), 3:1 Ульрик Салтнес (83') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Педро Порро, Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон (Деян Кулушевски, 64'), Ришарлисон (Матис Тель, 46'), Доминик Соланке (Вильсон Одобер, 75') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Фредрик Бьёркан, Вилладс Нильсен (Бреде Мо, 46'), Йостейн Гундерсен, Оле Дидрик Бломберг (Сондре Сёрли, 77'), Исак Дюбвик Мяяття (Сондре Эукленн, 65'), Ульрик Салтнес, Сондре Фет (Йеппе Кьер, 77'), Фредрик Шёвольд, Каспер Хёг, Йенс Хёуге Предупреждения: Фредрик Бьёркан (57'), Кристиан Ромеро (74'), Йенс Хёуге (76')

    Ответная игра между этими командами состоится 8-го мая в Буде (Норвегия).

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