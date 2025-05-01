Гвардиола — о матче «Барселона» — «Интер»: Я удивлен, насколько качественной была игра

Главный тренерподелился мыслями после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между

«Я удивлён, насколько качественной была игра. Благодаря таким матчам стадионы никогда не будут пустовать, а наша индустрия будет развиваться. Признателен (командам) за эти два матча полуфинала Лиги чемпионов. Они оба были невероятными, особенно вчерашняя игра.

Результаты не имеют значения. Любящие "Барселону" зрители гордятся увиденным. Думаю, "Интер" ещё раз доказал, что эта команда, которую мы обыграли в финале Лиги чемпионов, просто невероятна. Как она обороняется, как переходит из обороны в атаку, какой физической мощью обладает и как хорошо она организована.

(Симоне) Индзаги — невероятный тренер. В следующие вторник и среду нас ждут две прекрасные игры. Это фантастическая четвёрка команд. Они заслуживают быть там, где находятся», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Интером» со счетом 3:3. Ответная игра между этими командами состоится 14-го мая в Милане (Италия).