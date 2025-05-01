22:00Атлетик — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Тоттенхэма празднуют гол«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Гвардиола — о матче «Барселона» — «Интер»: Я удивлен, насколько качественной была игра

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Италии Интер Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером».

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Я удивлён, насколько качественной была игра. Благодаря таким матчам стадионы никогда не будут пустовать, а наша индустрия будет развиваться. Признателен (командам) за эти два матча полуфинала Лиги чемпионов. Они оба были невероятными, особенно вчерашняя игра.

    Результаты не имеют значения. Любящие "Барселону" зрители гордятся увиденным. Думаю, "Интер" ещё раз доказал, что эта команда, которую мы обыграли в финале Лиги чемпионов, просто невероятна. Как она обороняется, как переходит из обороны в атаку, какой физической мощью обладает и как хорошо она организована.

    (Симоне) Индзаги — невероятный тренер. В следующие вторник и среду нас ждут две прекрасные игры. Это фантастическая четвёрка команд. Они заслуживают быть там, где находятся», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

  • Безумие в Каталонии: «Барселона» и «Интер» выдали огненный матч с шестью голами
  • Ламин Ямаль снова заявил о себе как об одном из лучших в мире
  • Сегодня

    • Напомним, что «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Интером» со счетом 3:3. Ответная игра между этими командами состоится 14-го мая в Милане (Италия).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Атлетик» «Манчестер Юнайтед»?
  • «Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Выстоит ли «Будё-Глимт» против «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Челси» подтвердит статус фаворита?
  • «Юргорден» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.64
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бетис — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  9.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры