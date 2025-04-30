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    Агент: Захарян может вернуться в общую группу в понедельник

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    Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о состоянии россиянина.

    Арсен Захаоян
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    Арсен Захаоян

    «Восстанавливается. Может вернуться в общую группу в понедельник. С точки зрения психологии, чувствует себя нормально, не нагнетайте проблему. Идет на поправку, скоро будет играть, все нормально», — цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

    21-летний футболист находится в лазарете с 23 февраля. У Захаряна рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра.

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    В нынешнем сезоне Захарян сыграл 4 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист.

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