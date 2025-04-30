Кирьяков: Сейчас есть повод для того, чтобы уволить Личку

Экс-футболист сборной Россиивысказался о возможном увольнениис поста главного тренера московского

«Руководство "Динамо" уволит Личку в конце сезона? Любой тренер зависит от результата, который показывает его команда. Думаю, что сейчас есть повод для того, чтобы уволить Личку. Результаты не такие, как многие хотели бы видеть.

На "Динамо" в этом году возлагали большие надежды. Все говорили, что как минимум должны повторить результат прошлого года и в Кубке чего‑то достичь. Но мы видим пока, что из Кубка вылетели, а в чемпионате призрачные шансы на то, чтобы попасть в тройку», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» проиграло «Спартаку» в полуфинале Кубка России Пути регионов со счетом 1:2.