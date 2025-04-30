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    Кирьяков: Сейчас есть повод для того, чтобы уволить Личку

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    Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался о возможном увольнении Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Руководство "Динамо" уволит Личку в конце сезона? Любой тренер зависит от результата, который показывает его команда. Думаю, что сейчас есть повод для того, чтобы уволить Личку. Результаты не такие, как многие хотели бы видеть.

    На "Динамо" в этом году возлагали большие надежды. Все говорили, что как минимум должны повторить результат прошлого года и в Кубке чего‑то достичь. Но мы видим пока, что из Кубка вылетели, а в чемпионате призрачные шансы на то, чтобы попасть в тройку», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

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