Генич: «Краснодар» играл паршиво в 26-м туре РПЛ

Комментаторпрокомментировал победу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». «Быки» одолели соперника со счетом 3:2.

«Могу сказать, что "Краснодар" играл паршиво, но сейчас такой отрезок сезона, когда пофиг, как ты играешь… "Краснодар" в первом тайме — то ли поле тяжёлое, то ли соперник был тягучим и втягивающим "Краснодар" в этот неудобный футбол. Для такой игры нужен быстрый гол, с ним повезло. Потом у "Краснодара" пусто, ничего не происходит, пропустили красивый, породистый гол. Сравняли, и потом из ниоткуда пришёл второй гол, здорово использовали большой коридор. Эдик Cперцян красиво забил на индивидуальном мастерстве, Кордоба пенальти заработал. И я подумал: "Насколько 'Краснодар' сейчас волнуется, но клуб понимает, что очки терять нельзя, индивидуальные исполнители делали разницу, хоть это их не лучшая игра".

А в конце начали дрожать за результат, и в итоге всё могло прийти к ничьей», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» находится на первом месте в таблице. У команды 58 очков.