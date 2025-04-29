Флик: Сейчас не время для подобных разговоров

Главный тренеруклончиво ответил о возможном продлении контракта с клубом, который завершается в 2026-м году.

«Я думаю, что буду тренировать "Барселону" в следующем сезоне, у меня контракт до 2026 года. Я уже сказал, что очень рад быть здесь, что мне это нравится, но сейчас не время для подобных разговоров. Нужно сосредоточиться на целях, на команде. Все вращается вокруг игроков, которые завтра должны выложиться на все сто процентов», — цитирует Флика Marca.

Немецкий специалист возглавил «Барселону» перед началом сезона-2024/2025. Вместе с Фликом каталонцы выиграли Кубок Испании, лидируют в Ла Лиге за 5 туров до конца сезона и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Ближайший матч «сине-гранатовых» состоится 30 апреля в рамках первой встречи 1/2 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера».