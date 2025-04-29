Божович: Скорее всего, гегемония «Зенита» закончится в этом году

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ, черногорский специалистподелился мыслями по поводу

«Гегемония "Зенита" закончится в этом году? Скорее всего, да. Хотя "Зенит" по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают.

Почему многие не любят "Зенит"? Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

«Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 54 очками после 26-ти туров, отставая от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» (58) на 4 очка.

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч «сине-бело-голубых» в рамках РПЛ состоится 4 мая против «Пари НН».