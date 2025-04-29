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    Божович: Скорее всего, гегемония «Зенита» закончится в этом году

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ, черногорский специалист Миодраг Божович поделился мыслями по поводу «Зенита».

    Миодраг Божович
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    Миодраг Божович

    «Гегемония "Зенита" закончится в этом году? Скорее всего, да. Хотя "Зенит" по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают.

    Почему многие не любят "Зенит"? Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России», — приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 54 очками после 26-ти туров, отставая от лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» (58) на 4 очка.

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч «сине-бело-голубых» в рамках РПЛ состоится 4 мая против «Пари НН».

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