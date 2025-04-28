Гвардиола отреагировал на выход «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии

Наставник «Манчестер Сити»высказался о выходе команды в финал Кубка Англии.

«Горожане» в полуфинале одолели «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

«Семь полуфиналов подряд и три финала говорят о высоком уровне этого поколения игроков и самого клуба. Мы очень рады, что мы здесь. Этот сезон был не очень удачным, потому что его определяют результаты в АПЛ.

Гол в начале матча помог нам, после него мы продолжили играть в том же темпе, но в последней трети матча уже не были так же хороши и упустили три или четыре возможности забить. У соперника, конечно, тоже были моменты, хорошо сыграл наш голкипер, этого нельзя отрицать, но в целом мы играли очень хорошо. Рад снова выйти в финал», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» 17 мая сразится с «Кристал Пэлас». Поединок состоится в Лондоне.