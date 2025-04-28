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    Гвардиола отреагировал на выход «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Ноттингем Форест
    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о выходе команды в финал Кубка Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Горожане» в полуфинале одолели «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

    «Семь полуфиналов подряд и три финала говорят о высоком уровне этого поколения игроков и самого клуба. Мы очень рады, что мы здесь. Этот сезон был не очень удачным, потому что его определяют результаты в АПЛ.

    Гол в начале матча помог нам, после него мы продолжили играть в том же темпе, но в последней трети матча уже не были так же хороши и упустили три или четыре возможности забить. У соперника, конечно, тоже были моменты, хорошо сыграл наш голкипер, этого нельзя отрицать, но в целом мы играли очень хорошо. Рад снова выйти в финал», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

    В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» 17 мая сразится с «Кристал Пэлас». Поединок состоится в Лондоне.

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